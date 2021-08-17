Неудачный эксперимент. Американцы встретила в штыки «бегство» Байдена из Афганистана

В понедельник президент США Джозеф Байден выступил с официальным заявлением по ситуации в Афганистане. За последние несколько дней вопросов действительно накопилось много: почему американские войска так быстро покинули страну, для чего талибам оставили вооружение и технику, почему силы Соединенных Штатов бросили в беде местных жителей и военных специалистов из других стран (в том числе из Украины).

Наконец, кто виноват в бегстве военнослужащих США из Афганистана и что они делали в стране 20 лет, если талибам понадобилось пару недель для полного захвата власти. Журналисты добились ясности далеко не во всех этих вопросах.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

«Итак, что случилось?»

Зашел Байден, что называется, с козырей. Президент рассказал, что национальные интересы США в Афганистане заключались в предотвращении террористических атак на Америку, и в этой части «миссия Соединенных Штатов выполнена». При этом демократ признал, что террористическая организация «Талибан»1* (запрещена в РФ) чересчур быстро взяла Кабул.

Виновата в этом, по мнению высокопоставленного спикера, афганская армия. Телеканал CNN сообщает, что Джо Байден в открытую обвинил военнослужащих в неспособности сдержать натиск боевиков, которых американцы «свергли» 20 лет назад. Виноватым также оказалось высшее руководство южноазиатского государства.

«Итак, что случилось? — спросил Байден. — Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. <…> Мы [с президентом Афганистана Ашрафом Гани] говорили о том, как Афганистан должен подготовиться к ведению гражданских войн после ухода американских военных, чтобы искоренить коррупцию в правительстве, чтобы оно могло функционировать в интересах афганского народа. Мы много говорили о необходимости политического объединения афганских лидеров. Они не смогли сделать ничего из этого».

Global Look Press / CNP / AdMedia

Не обошлось и без экс-президента США Дональда Трампа, который в последнее время часто фигурирует в «оправдательных» речах Байдена. Если верить нынешнему главе Белого дома, республиканец еще в мае заключил с талибами «сделку» о скором выводе войск из Афганистана.

В «пробуксовке» американской военной машины в Афганистане обвинять надо не Трампа и даже не его предшественника Барака Обаму, напоминает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. США вторглись в Афганистан в 2001 году с подачи Джорджа Буша-младшего и вашингтонских ястребов, которые его окружали.

«Тогда США объясняли это борьбой с терроризмом и ответом на теракт 11 сентября. Афганистан обошелся Вашингтону в два триллиона долларов, и винить в том, что деньги потратили впустую, надо не афганское правительство. Сами Соединенные Штаты потратили колоссальные деньги, но так и не создали там какую-то инфраструктуру, эффективную армию. Надо винить тех, кто решил там проводить свои демократические эксперименты», — считает эксперт.

army.mil / US Army

Роковая ошибка

Простые американцы заявления Байдена встретили в штыки. Рейтинги президента падают из-за целого ряда проблем (наплыв мигрантов, пандемия коронавируса, рост цен и преступности), и вывод войск из Афганистана может стать последней каплей для населения США, передает Fox News. Многие уже задаются вопросом: «а подходит ли Байден для этой работы?»

«Можете считать меня сумасшедшей, но в условиях, когда Афганистан охвачен пламенем, граница США перегружена, инфляция свирепствует, а страну вновь разрывает коронавирус, президенту [Байдену] следует активнее решать проблемы нации», — считает американский политолог и бизнес-аналитик Лиз Пик.

Афганская ошибка обойдется Байдену дорого. Вооруженные силы США были чуть ли не последним «оплотом веры», на который надеялись американцы на фоне внутриполитического раскола, рассуждает Пик, но теперь от этой надежды не осталось и следа.

К слову, ко всем недоброжелателям и критикам Джо Байден во время своей речи обратился лично:

«Сколько еще поколений сыновей и дочерей Америки я должен отправить на гражданскую войну в Афганистане, чтобы вы были довольны, когда этого не делают даже афганские войска? Сколько еще американских жизней это стоит? Сколько бесконечных рядов надгробий должно быть на Арлингтонском национальном кладбище?»

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch via www

Константин Блохин подытожил, что бегство из Афганистана — верное решение с точки зрения национальных интересов США. У Пентагона хватает забот и без талибов, открытие против них нового фронта в Кабуле могло стать ошибкой для американской армии. Однако теперь главе Белого дома предстоит принять волну критики и обвинений, которые также могут отразиться на его рейтингах.

Есть основания полагать, что последние несколько суток дали Байдену понять: недостаточно не быть Трампом, чтобы вести страну вперед. Президент США терпит неудачу за неудачей, и вывод войск из Афганистана еще долго будут припоминать американскому главнокомандующему. После непродолжительной речи в восточном крыле Белого дома Байден развернулся и ушел, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Подробнее о том, для чего талибы захватили страну и кому следует беспокоиться из-за этого в первую очередь, вы можете прочитать в нашем материале.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации