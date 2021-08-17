Главарь международной банды наркоторговцев задержан в Колумбии

Правоохранители задержали одного из предполагаемых лидеров международной банды контрабандистов-наркоторговцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина был задержан в городе Медельин Республики Колумбия. Следователям удалось установить, что члены преступной группировки организовали канал контрабанды наркотиков из Южной Америки через Испанию в Россию для последующего сбыта.

В операции по задержанию преступника принимали участие сотрудники ГУНК МВД России, представители НЦБ Интерпола МВД России, а также работники УМС МВД России. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют возможную связь подозреваемого с колумбийскими наркокартелями.