Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов назвал американскую операцию в Афганистане провальной.

Иванов сравнил ситуацию в Афганистане и Центральноафриканской Республике, где уже несколько лет члены содружества руководят обучением местной армии по запросу властей Банги. Однако американскую операцию в Афганистане он назвал малоэффективной. После своего ухода американцы оставили за собой только разваленную армию и правительство, неспособные никому дать отпор.

"Несмотря на красивые слова, в том числе и непосредственно от президента Байдена, после ухода американцев из Афганистана вооруженные силы этой страны развалились буквально за считанные недели. Столица уже захвачена, президент сбежал, а народ ждет неизвестность", — отметил Иванов, его слова передает ФАН.

В то же время в ЦАР устанавливается долгожданный мир, поскольку национальная армия FACA под руководством российских инструкторов стала боеспособным формированием, которое может справляться с боевиками самостоятельно. Американцы тем временем не сумели обучить афганские войска даже за 20 лет, так что перед наступлением боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) они бежали из страны.

"Сколько денег, которые США могли потратить на обучение своих детей, осело в карманах коррумпированных генералов за якобы "обучение" афганцев, американскому обществу еще предстоит осознать", — напомнил Иванов.

При этом российские инструкторы действуют в ЦАР по просьбе официальных властей, благодаря усилиям специалистов армия республики смогла за несколько месяцев разгромить бандформирования, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране.