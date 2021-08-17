Виктор Янукович рассказал о главной ошибке Украины за 30 лет независимости

Ключевой ошибкой Украины за последние 30 лет является отказ от добрососедства с Россией, уверен бывший глава государства Виктор Янукович.

Экс-президент Украины сообщил об этом в заявлении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости страны. Он напомнил, что недавно первый украинский глава Леонид Кравчук заявил, что считает своей ошибкой доверие России.

"Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости", — цитирует Януковича ТАСС.

По его словам, главной ошибкой в тридцатилетней истории государства является не обманутое доверие к Москве, а отказ от добрососедства с РФ.