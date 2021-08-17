«Людям нужны патриоты»: политолог Марков предрек успех Шугалею на выборах в Петербурге

Социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей имеет все шансы заручиться поддержкой избирателей и стать депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Такого мнения придерживается российский политолог Сергей Марков.

Собеседник «Политики Сегодня» напомнил, что Шугалей почти два года провел в «ужасных условиях ливийской тюрьмы» и прошел через «опыт страданий». Подобные испытания делают человека «более совестливым и восприимчивым к переживаниям других людей».

«Это, может быть, главное, что людям нужно, — чтобы депутаты, избранники народа были людьми с совестью, которые бы очень хорошо чувствовали проблемы, страдания и боль простых людей, избирателей», — считает Марков.

Дополнительным плюсом Марков назвал и тот факт, что социолога прекрасно знают не только избиратели, но и руководители на разных уровнях во властных структурах, поэтому Шугалею будет проще «находить общий язык с начальниками» и отстаивать интересы большинства россиян.

Кроме того, собеседник «ПС» отметил широкий кругозор кандидата в ЗакС и его преданность России.

«Это человек, который, безусловно, патриотических убеждений — он пострадал из-за своих патриотических убеждений. А людям нужны патриоты», — подытожил Марков.

Главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея зарегистрировали на выборы кандидатом в депутаты в петербургское Заксобрание по пятому одномандатному округу. Его кандидатуру выдвинула партия «Родина».