Человеческие останки обнаружены в шасси самолета из Афганистана

Тело человека обнаружили в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета С-17, который прилетел из аэропорта Кабула.

По предварительным данным, погибший, пытаясь бежать из захваченного талибами Афганистана, привязал себя веревками к шасси самолета и скончался вскоре после взлета.

По информации СМИ, военный транспортник совершил посадку в третьей стране из-за временной неисправности. Останки были обнаружены и извлечены после приземления.

В воскресенье боевики "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили президентский дворец республики и объявили о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул территорию государства.