Коц: работающий в интересах России Шугалей должен представлять народ в ЗакСе

Социолог Максим Шугалей, больше года пробывший в ливийском плену, всегда работал в интересах родной страны. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

Он обратил внимание, что Шугалей более чем достоин стать депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Военкор напомнил о непростой судьбе президента Фонда защиты национальных ценностей, передает Федеральное агентство новостей.

"Я не знаком с Максимом, но знаю его историю пленения и освобождения, но насколько я понимаю это человек, который работал в интересах государства. Он не являлся каким-то двойным агентом, кротом или шпионом. Он работал в интересах государства. Мне кажется, что люди, которые рискуя собой во благо государства достойны того, чтобы представлять свой народ в высших эшелонах политической власти", — заявил Коц.

Максим Шугалей прошел регистрацию на выборы в Заксобрание Северной столицы. Он выдвинулся от партии "Родина" и представляет пятый округ.