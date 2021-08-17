В Госдуме подвели итоги миссии американских войск в Афганистане

Пребывание американских военных в Афганистане завершилось трагедией. За 20 лет присутствия США в республике погибли более 250 тысяч людей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги миссии американских войск в исламской республике и подчеркнул, что результаты вызывают беспокойство российской стороны. Кроме того, в настоящее время не наблюдаются выступления западных политиков о помощи Афганистану.

Во время присутствия американских военных сил на территории Афганистана увеличилось количество нарколабораторий. Весь мир стал свидетелем краха внешней политики Соединенных Штатов, подчеркнул Володин в Telegram-канале.