В Пентагоне не видят угрозы для американских войск в Кабуле со стороны талибов

Представитель Пентагона сообщил, что боевики запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" не представляют угрозы для американских войск.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во вторник выступил с заявлением перед журналистами и отметил, что афганские боевики не пытаются препятствовать американским войскам, которые эвакуируются из Кабула.

"Афганское движение "Талибан" не предпринимает попыток напасть на американские войска и эвакуируемый ими гражданский персонал в аэропорту Кабула", — сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что американское военное руководство еще на встрече с делегацией "Талибана", состоявшейся в Катаре, четко обозначило свою позицию. Любые агрессивные действия боевиков, направленные против американских солдат, получат "силовой ответ".



В Пентагоне подчеркивают, что в аэропорту Кабула также было несколько инцидентов, при которых американские военные были вынуждены открывать огонь, но не винят в них талибов. При этом один из военнослужащих получил ранения, но уже вернулся к несению службы.