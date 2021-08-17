В США назвали самую засекреченную подлодку на службе Пентагона

Обозреватели издания Popular Mechanics назвали шпионскую подлодку ВМС США, которая получила больше всех наград, не приняв участие ни в одном бою.

О подводной лодке, которая может украсить собой любой фильм про Джеймса Бонда, рассказал обозреватель американского издания Popular Mechanics Кайл Мизоками. "ПолитРоссия" приводит зарубежную публикацию в пересказе.

Мизоками присвоил той самой подлодке на лыжах — USS Parche — звание одной из самых странных субмарин в составе ВМС США. Ее ввели в эксплуатацию в конце 70-х годов. Изначально она была разработана как ударная ядерная подлодка, но со временем субмарина сменила специализацию и выполняла в основном шпионские миссии, такие как прослушка кабельных линий связи, залегающих на дне океана.

"Эту субмарину вполне мог бы использовать Джеймс Бонд", — отмечает Мизоками.

Подлодку оснастили специальными ножками-лыжами, с их помощью она могла "тормозить" над коммуникационными сетями СССР, по которым военное командование передавало распоряжения. Кроме того, у подлодки были спецлюки для водолазов. А после модернизации USS Parche получила еще и дополнительное пространство для перевозки оборудования для шпионских миссий, но больную часть новшеств "спрятали" под ватерлинией. На виду остался только отсек для водолазов, который пришлось замаскировать под видом спасательного аппарата (DSRV).

"Фальшивый DSRV, предназначенный для спасения членов экипажа с затонувших субмарин, был отвлекающим маневром, который скрывал истинную миссию подлодки", — указал обозреватель.

Кайл Мизоками отметил, что USS Parche получила больше наград, чем любой другой корабль в составе ВМС США, хоть и не принимала участие ни в одном из боев. В 2004 году она отправилась на пенсию и передала свои "полномочия" субмарине USS Jimmy Carter. Сейчас эксперты предполагают, что она выполняет шпионские миссии и собирает данные о действиях армий России, Китая и КНДР.