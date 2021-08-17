Политолог Джаралла предрек Украине укоренение коррупции из-за распродажи госимущества

Президент Украины Владимир Зеленский намерен устроить распродажу государственных компаний, чтобы укрепить экономику и победить коррупцию в стране. В Киеве рассчитывают на то, что предприятия приобретут западные инвесторы, при этом россиянам на торги доступ будет закрыт, сообщает американское интернет-издание The Daily Beast.

Распродажу госкомпаний планируется начать в последний день лета сразу же после визита Зеленского в Вашингтон на личную встречу с президентом США Джо Байденом. На Украине считают, что американцы помогут избавить экономику страны от влияния постсоветских олигархов и тем самым приблизить завершение антикоррупционных реформ.

«Нам нужно, чтобы Байден помог нам ускорить и завершить реформы не за 30, а за три-пять лет. Вот почему мы так нуждаемся в американской поддержке. Америка нуждается в нас, потому что у нас много природных ресурсов, в том числе, редких минералов, включая титан, магний, литий. Наша главная цель состоит в открытии экономики, ведь в данный момент у нас около 3 600 неэффективно управляемых государственных компаний», – цитируют слова главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко американские журналисты.

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Финансист также заявил, что покупкой украинских компаний, во владении которых находятся заводы, электростанции, недвижимость, рудные месторождения и два морских порта, заинтересовались уже 14 инвесторов. Они якобы готовы предложить за имущество более $20 млн каждый.

«Мы запретили российскому капиталу и российским выгодоприобретателям напрямую участвовать в приватизации. Наша разведка будет глубоко изучать каждого участника», – отметил Сенниченко.

Однако российский политический эксперт Владимир Джаралла глубоко убежден, что распродажа более трех тысяч государственных компаний на Украине не избавит страну от коррупции, а, напротив, послужит поводом для новых скандалов.

«Первое. Как правило, на таких торгах происходит весьма интересный процесс смысл которого в том, что компании, участвующие в этих торгах, являются украинскими, а торгуют через оффшоры. Поэтому тут еще вопрос, кто кого распродает и кто кому перепродает. Во-вторых, глупость, как мы знаем, украинских чиновников хорошо известна. Смысл в том, что те предприятия, которые выставляются на торги, не представляют никакого особого интереса для реальных иностранных инвесторов по той простой причине, что они связаны с российским технологическим циклом», – считает политолог.

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Помимо технологического аспекта, покупка украинских активов несет для европейских и американских инвесторов ряд политических рисков, которые едва ли способны привлечь бизнес, отметил Джаралла.

«Зачем ему [западному инвестору] такие сложные схемы? Проще вообще в это не вкладываться. Таким образом, перед нами очередная попытка выдать желаемое за действительное и пользоваться этими моментами, потому что нет никаких сомнений, что в процессе этой распродажи мы будем свидетелями коррупционных скандалов. Потому что еще ни одного исключения из этого не было», – резюмировал эксперт.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится международный саммит «Крымская платформа», главной целью которого является вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины. К участию приглашены делегации из стран Евросоюза, США, Великобритании, Турции и Канады. В России мероприятие уже назвали «неонацистским шабашем».