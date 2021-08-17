Главу Минздрава Шри-Ланки уволили за борьбу с COVID-19 при помощи «волшебного зелья»

Глава Минздрава Шри-Ланки Павитра Ванняраччи лишилась своего поста из-за борьбы с распространением коронавируса с помощью колдовства, передает France 24. Ранее она публично использовала «волшебное зелье» для защиты от инфицирования, но все равно заболела COVID-19.

Накануне президент Готабая Раджапакса официально снял Ванняраччи с должности министра здравоохранения. В январе женщина приняла от колдуна «волшебное зелье», чтобы избежать заражения коронавирусом, но тщетно. Чиновнице пришлось пройти лечение от COVID-19 в реанимации одной из местных клиник.

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Также министр вылила в реку горшок со «святой водой», поверив, что это поможет положить конец эпидемии в Шри-Ланке.

По распоряжению президента, портфель Ванняраччи перейдет Кехелии Рамбуквелле, занимавшему пост министра средств массовой информации. При этом сама чиновница останется в составе правительства и возглавит министерство транспорта.

С 16 августа в Шри-Ланке действует режим общенационального локдауна из-за распространения коронавируса. Местным жителям запрещено покидать дома с 10:00 до 16:00 часов ежедневно. За все время пандемии число заразившихся возросло до 355 тыс., умерли 6 096 человек.