Охранник Ельцина рассказал об угрозах во время «августовского путча»

Начальник охраны первого президента России Александр Коржаков раскрыл подробности «августовского путча» — событиях 18-21 августа 1991-го года.

В интервью «Известиям» Коржаков рассказал, что в те дни существовала реальная угроза жизни Бориса Ельцина. Он обратил внимание, что с 19 по 21 августа очень много людей буквально подходили и «шептали, что всех демократов начнут убивать». Но это все было на уровне пересуд. А вот о вполне конкретной угрозе Коржаков узнал спустя два дня после начала путча.

К нему пришли бойцы спецотряда из группы «А» седьмого управления КГБ СССР (в будущем — «Альфа») Михаил Головатов и Сергей Гончаров и сообщили, что их начальник Виктор Карпухин принуждал их «участвовать в операции на госдаче Верховного Совета РСФСР в Архангельском». Накануне событий в Доме Советов группа «А» уже взяла госдачи в окружение и приказ о штурме мог поступить в любую минуту.

При этом у российского президента не было нормальной охраны: по словам Коржакова, у него в распоряжении находились «пенсионеры и ребята откуда придется». В то же время, Ельцин отказался надевать бронежилет в момент обращения к народу из танка. На это Коржаков посетовал, что первый президент РФ всегда легкомысленно относился к своей безопасности и здоровью.

«Самой большой опасностью для Ельцина был он сам. <...> Он мог спокойно махнуть горсть таблеток и запить водкой, а вторую горсть — уже водичкой. Относился к своему здоровью по-хамски», — вспоминает охранник.

haval-global.com / Alexandr Yakovlev

Однако это не остановило Ельцина, и он возглавил противостояние Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который отстранил от власти президента СССР Михаила Горбачева. Семью Ельцина тогда спрятали в квартире надежного человека в Кунцево, а сам он вместе с соратниками остался в Белом доме.

«Первая ночь в Белом доме была веселая. Бизнесмены везли провизию, хорошее вино. Праздник был. Но вторая ночь выдалась совсем другой», — сказал Коржаков.

По словам начальника охраны, огнестрельного оружия у них хватало, однако не было гранатометов. Если подразделения спецназа начали бы штурм, все могло закончится иначе.

30 лет назад в Советском Союзе произошла попытка госпереворота. Недовольные реформами и планами Горбачева представители высшего руководства СССР отстранили президента СССР и объявили о передаче полной власти ГКЧП.

По призыву руководителей РСФСР с Ельциным во главе у Белого дома в Москве собрались десятки тысяч людей. В итоге путч провалился и закончился подписанием соглашения о создании СНГ. Советский Союз прекратил свое существование.