Власти РФ могут выделить средства на создание нравственного контента в интернете

Правительство Российской Федерации намерено предоставить дополнительные денежные средства на производство "государственного контента" в Рунете.

Сумму в размере 7 млрд рублей получит АНО "Институт развития интернета". Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы Федерального казначейства.

По данным журналистов, выделяемые денежные средства будут направлены "на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи". На данные цели в федеральном бюджете уже закладывали 3 млрд рублей.