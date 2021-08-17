Россиянам рассказали, куда лучше вложить тысячу рублей

Вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов рассказал в беседе с журналистами, какие варианты есть у желающих инвестировать небольшую сумму.

Речь идет о вложении размером в одну тысячу рублей. Жителям России, желающим инвестировать эту сумму, на данный момент доступен ряд вариантов, в том числе фонды акций по странам или по сектору экономики.

"За 1000 рублей можно разом купить часть китайских акций или высокотехнологичных американский компаний", — заявил собеседник РИА Новости.

Еще одним успешным вариантом для инвестиции 1000 рублей аналитик считает золото. При этом хранить драгметалл дома неудобно, поэтому практичным вариантом для частного инвестора станет фонд на золото, указал Данилов.