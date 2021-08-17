Талибы призвали афганских чиновников вернуться к работе

Представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили амнистию чиновникам Афганистана, а также призвали их вернуться к работе в госучреждения.

Боевики без боя вошли в Кабул 15 августа и за несколько часов установили полный контроль над столицей Афганистана. Перед этим ими уже были заняты провинции и несколько крупных афганских городов. После завоевания территорий талибами президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и спешно покинул страну. Страны Запада уже начали эвакуацию своих граждан и дипмиссий.

Местные СМИ сообщают, что талибы выпустили обращение к бывшим афганским правительственным чиновникам.

"Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", — говорится в заявлении талибов.

Депутаты Европарламента после взятия талибами Кабула призвали страны Евросоюза разработать новую стратегию по республике. В ЕС считают, что Россия и Китай якобы "могут заполнить политический вакуум" в стране, поэтому необходимо привлечь к урегулированию Индию, Пакистан и Иран.