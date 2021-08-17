Количество жертв подземных толчков на Гаити выросло до 1419

Число погибших во время субботнего землетрясения на Гаити увеличилось до 1419. Еще семь тысяч человек ранены.

Ранее ФАН со ссылкой на управление гражданской защиты Гаити сообщал о 1297 погибших.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение, магнитуда которого составляла 7,2 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Местное правительство на месяц ввело режим ЧС.