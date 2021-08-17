Портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян об опасности вейпов

Жители России начали массово получать письма от "Госуслуг" о вреде курения вейпов и электронных сигарет.

В письме, которое приходит на электронную почту россиянам от портала, содержится информация о том, что курение наносит серьезный вред организму человека. Электронные сигареты содержат в себе никотин и вещества для испарения смеси.

Они значительно повышают риск развития рака, инсультов и проблем с сердцем. Кроме того, они могут привести к смертельному поражению легких.

По данным портала "Госуслуги", использование вейпов среди молодежи привело к появлению в мире новой болезни под названием EVALI. В большей степени от нее страдают молодые люди возрастом до 20 лет.

Социологи рассказали о сокращении числа курящих среди российских граждан. Только за 2020 год, по данным социологов, от этой вредной привычки отказались 1 330 000 жителей России, сообщает телеканал "360".