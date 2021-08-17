Евросоюз попытается разработать новую стратегию по афганскому кризису

Представители Европарламента призвали глав МИД Евросоюза разработать новую тактику действий по Афганистану, которая будет учитывать изменившуюся расстановку сил.

По мнению депутатов Европарламента, Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум" в Афганистане. Также в их заявлении говорится, что конструктивную роль в регионе должны сыграть Пакистан, Иран и Индия.

Данный вопрос будет рассмотрен Евросоюзом сегодня. Главы МИД обсудят разработку единой стратегии по Афганистану.

Обстановка в республике начала ухудшаться несколько недель назад. После вывода американских войск боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) усилили наступление на крупные города Афганистана. В воскресенье талибы заявили, что вошли в президентский дворец.