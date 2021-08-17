Джо Байден заявил, что "трезво смотрел" на риск при выводе войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана, поскольку "трезво смотрел" на все риски, но события развивались стремительнее.

Американский лидер выступил в Белом доме с речью по ситуации в Афганистане. Он уверен, что дальнейшее пребывание американских сил в республике могло усугубить ситуацию в Кабуле и привести к большим потерям среди военных США.

Байден отметил, что в последние месяцы ситуация обсуждалась с президентом Ашрафом Гани, и афганские власти были предупреждены о необходимости самим бороться с представителями запрещенной в России террористической организации "Талибан". Но в республике "ничего не смогли сделать", по словам главы Белого дома, и сдались даже при мощной поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Сейчас главная задача — вывезти с территории Афганистана американцев и помогавших им афганцев, считает президент. Байден пообещал продолжить поддерживать местных жителей и защищать их права.

"США, если потребуется, с разрушительной силой защитят своих людей", — добавил глава государства.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что бегство американских военных из Афганистана серьезно ударило по международной репутации США. Он предупредил, что реакцией на это может стать желание взять где-то военный реванш, дабы восстановить авторитет Вашингтона.