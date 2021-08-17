На Украине заметно снизились запасы газа за год

В подземных хранилищах Украины заметно уменьшились объемы запасов голубого топлива. Об этом стало известно из информации компании "Укртрансгаз".

Запасы газа в стране оказались на 30% ниже, чем в прошлом году. По информации на 15 августа, в украинских хранилищах находилось 17,6 миллиарда кубических метров топлива. Показатель составляет 57% от всего возможного объема сырья, пишет РИА Новости.

Сообщается, что к середине августа прошлого года ПГХ Украины были заполнены на 77,1%. В хранилищах страны находилось 23,8 миллиарда кубометров газа.