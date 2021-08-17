"Сбермаркет" назвал города с самыми большими затратами на яблочный пирог

Накануне Яблочного и Медового Спасов сервис "Сбермаркет" провел исследование об "индексе яблочного пирога" в разных городах. Аналитики назвали города с большими затратами выпечку.

"Индекс яблочного пирога" показывает, сколько нужно затратить денежных средств, чтобы купить все ингредиенты для его приготовления блюда. Результаты исследования сервиса передают "Известия".

Согласно подсчетам, самый дешевый пирог получится в Уфе и Перми. Там на продукты придется потратить около 299 рублей. Следом идут Самара и Челябинск с результатом на 16 рублей больше.

Самым затратным пирог станет для жителей Новосибирска. На продукты уйдет около 387 рублей. Недалеко расположились Москва на втором месте с 381 рублями и Волгоград на третьем месте с 375 рублями.

Активнее всего жители делают закупки перед соответствующими праздниками. Больше всего яблочные пироги, судя по результатам закупок, любят в Уфе, Ростове-на-Дону и Москве.