Вертолеты с системами РЭБ поступят в распоряжение Восточного военного округа

Авиация Восточного военного округа пополнится новыми вертолетами Ми-8МТПР-1, которые оснащены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Рычаг-АВ".

Боевые машины уже состоят на вооружении округа, однако после прошедшей "обкатки" в войсках, командование приняло решение развернуть большую группировку вертолетов. Об этом в своем материале сообщает издание "Известия" со ссылкой на осведомленного информатора.

Средство "Рычаг-АВ", способно глушить любой вражеский локатор в радиусе сотен километров. Усиление округа средствами РЭБ обусловлено повышенным присутствием в регионе Вооруженных сил США, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.