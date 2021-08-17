Путин потребовал актуализировать антикоррупционные программы

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Национальный план противодействия коррупции разделен на 16 разделов. В них содержатся в общей сложности свыше 50 пунктов, в которых различным органам власти поставлены задачи или даны рекомендации. Есть разделы, посвященные совершенствованию системы антикоррупционных запретов и ограничений, а также вопросам административного и уголовного наказания за коррупцию.

Российский лидер поручил руководителям федеральных органов власти обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести необходимые изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции. Также глава государства потребовал актуализировать региональные и другие антикоррупционные программы.