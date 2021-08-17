Гинцбург: сочетание Pfizer и "Спутника Лайт" повысит защиту от дельта-штамма

Вакцина "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента будет эффективной против дельта-штамма для привитых Pfizer. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Российский фонд прямых инвестиций предложил компании Pfizer начать совместные испытания с препаратом "Спутник Лайт" и оценить его эффективность в качестве бустерной дозы, передает РИА Новости.

"Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител", — подчеркнул Гинцбург.

Пока остается неизвестной эффективность препарата Pfizer против дельта-варианта коронавируса. Существует предположение, что показатель составляет около 40 процентов. В связи с этим рекомендуется бустироваться векторной вакциной, заключил Гинцбург.