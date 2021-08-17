Онищенко объяснил правила совмещения прививок от гриппа и COVID-19

Вакцинация от гриппа совпала с прививочной кампанией против COVID-19. Гражданам необходимо объяснить, как правильно совместить эти две процедуры.

Перерыв между ними не должен быть меньше месяца, предупредил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко, опираясь на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Согласно документу, вакцины от коронавируса нельзя вводить одновременно с другими, передает РИА Новости.

"В других случаях мы допускаем одновременное введение двух вакцин, у нас есть практика одновременного введения детям поливакцин в один день. Но на вакцины против коронавируса, учитывая их новизну и неопределенность многих вопросов, это не распространяется. Такое решение не может быть принято, потому что пока нет никаких объективных результатов исследований на этот счет", — объяснил Онищенко.

Российские власти в этом году намерены привить от гриппа не менее 60% населения, что составляет 70-80 миллионов человек. В первую очередь вакцинацию следует пройти школьникам и людям, перенесшим COVID-19 или получившим две дозы препарата от коронавируса.