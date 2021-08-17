Опрос: большинство россиян выступили за запрет продажи алкоголя до 21 года

Многие россияне поддержали идею о запрете продажи алкогольных напитков лицам, которые не достигли 21 года. Такие данные приводит сервис SuperJob в своем исследовании.

Треть россиян выступили за повышение минимального возраста для покупки крепкого алкоголя. Еще 39% опрошенных считают, что запрет должен распространяться на любое спиртное гражданам до 21 года, передает РИА Новости.

Около 18% респондентов не поддержали инициативу Минздрава. За запрет чаще всего высказывались женщины, нежели мужчины – 78% против 70% соответственно. Согласно опросу, 63% допустили продажу алкоголя с 21 года, а 23% считают минимальным допустимым возрастом – 18 лет, еще три процента назвали 16 лет.