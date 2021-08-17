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Белый дом направит 500 млн долларов на помощь беженцам из Афганистана

/ Обновлено: 17 августа 2021 05:17
Белый дом направит 500 млн долларов на помощь беженцам из Афганистана

США выделят 500 млн долларов на помощь афганским беженцам. Соответствующее распоряжение подписано американским президентом Джо Байденом.

Выделенные средства будут потрачены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев и пострадавших в результате обстановки в Афганистане. Вместе с этим три военные базы, расположенные в американских штатах Техас, Вирджиния и Висконсин, готовятся принять несколько десятков эвакуированных граждан республики.

Напряженная ситуация наблюдается в Афганистане на протяжении последних недель. Американские власти объявили о выводе своих войск с территории республики, после боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" вошли в Кабул и заявили о захвате власти.