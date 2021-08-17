Спасатели достали тело шестого туриста со дна Курильского озера

Водолазы смогли достать со дна Курильского озера тело шестого туриста, погибшего после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Операция сотрудников служб ранее была приостановлена из-за ухудшения погодных условий и волнений на воде. Однако через некоторое время специалисты продолжили работу и смогли достать со дна тело шестого погибшего.

крушение вертолета Ми-8 произошло 13 августа над водами Курильского озера. На борту воздушного судна находилось 13 человек, однако только восемь пассажиров смогли спастись.