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Спасатели достали тело шестого туриста со дна Курильского озера

Спасатели достали тело шестого туриста со дна Курильского озера

Водолазы смогли достать со дна Курильского озера тело шестого туриста, погибшего после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Операция сотрудников служб ранее была приостановлена из-за ухудшения погодных условий и волнений на воде. Однако через некоторое время специалисты продолжили работу и смогли достать со дна тело шестого погибшего.

крушение вертолета Ми-8 произошло 13 августа над водами Курильского озера. На борту воздушного судна находилось 13 человек, однако только восемь пассажиров смогли спастись.