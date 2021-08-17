Прибытие корвета "Гремящий" на Тихоокеанский флот ожидается в ноябре

Ракетный корвет "Гремящий" проекта 20385 приступил к межфлотскому переходу с Балтики на Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота России.

Сейчас корвет вместе с группой кораблей движется в сторону Средиземного моря. После этого он пройдет Суэцкий канал и продолжит путь по направлению Азиатско-Тихоокеанского региона. На ТОФ он должен прибыть в ноябре текущего года, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Корвет "Гремящий" разработан специалистами "Северной верфи", включенной в состав Объединенной судостроительной корпорации. В распоряжении ВМФ России его передали в конце декабря прошлого года. Корвет является носителем крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". В будущем к ним могут добавиться гиперзвуковые ракеты "Циркон".