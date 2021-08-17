Деньги за ложные обвинения: как миссия ООН в ЦАР пытается скрыть преступления миротворцев

Миротворцы ООН во время мирного митинга в ЦАР застрелили девочку в попытках разогнать толпу. Позже они предложили отцу убитой 1,5 млн франков за то, чтобы тот обвинил РФ.

Трагедия произошла 10 августа в административном центре префектуры Верхнее Котто. Мирная демонстрация была ответом на многочисленные преступления миротворцев ООН. Они открыли огонь, чтобы разогнать протестующих, несколько человек оказались ранены, скончалась 12-летняя девочка, передает Федеральное агентство новостей.

Затем сотрудники МИНУСКА испугались последствий и связались с отцом убитой девочки. Их предложение заключалось в публичном обвинении российских инструкторов в произошедшем в обмен на 1,5 миллиона франков. Мужчина не стал брать деньги и направил письмо на имя генпрокурора ЦАР с требованием наказать виновных в смерти его дочери.

"В качестве компенсации они предложили мне 1,5 миллиона франков КФА (2 695,55 долларов США, или 197 694,74 рублей. — Прим. ред). И я отказался. Они заставили меня засвидетельствовать, что эти пули были выпущены русскими. Я говорю: "Нет, мы живем вместе с русскими в Бриа, и они не злые. Солдаты МИНУСКА ничего не сделали для ЦАР!", — приводит дословный перевод письма отца погибшей редакция ФАН.

Бесчинства миротворцев на территории ЦАР возмущают жителей страны уже давно. Преступление, совершенное в отношении семьи погибшей девочки, является далеко не первым. Так, недавно произошло ДТП с участием бронеавтомобиля миротворцев. Во время аварии из перевернувшейся машины вывалились мешки с дорогостоящим кобальтом, которые, судя по всему, были украдены. Кроме того, руководство миссии ООН проводило переговоры с радикальной исламской группировкой, фактически признав ее легитимность. Также борцы за мир были замечены в поставках боеприпасов боевикам CPC.