Власти Белоруссии хотят полностью восстановить авиасообщение с Россией

Минск заинтересован в постепенном увеличении числа рейсов на российском направлении, вплоть до полного восстановления авиасообщения.

О желании Белоруссии восстановить авиасообщение с Россией рассказал министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. В особенности белорусы, по его словам, нуждаются в увеличении рейсов в Москву и Петербург.

"Поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов… Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже ", — подчеркнул Авраменко в беседе с телеканалом "Беларусь 1".

Авиаперевозчик "Белавиа", как отметил министр, сосредоточился на замещении полетов, ранее выполнявшихся в ЕС. Речь идет о России, Израиле, Грузии, Турции и ОАЭ. В планах — наладить авиасообщение с Катаром.