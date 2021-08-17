"Работа нужная": политолог Карасев поддержал выдвижение Шугалея на выборы

Социолог Максим Шугалей, несмотря на противодействие петербургского ГИК, зарегистрирован кандидатом в ЗакС. Если он победит – это будет правильный и справедливый выбор.

Таким мнением поделился политолог Владимир Карасев. Эксперт опасался, что Шугалей, после недопуска фракции "Родина", выпадет из предвыборной гонки. Однако, по словам специалиста, государственные служащие Санкт-Петербурга побоялись вычеркивать национального героя из списка кандидатов, передает Федеральное агентство новостей.

"Эта работа нужная и очень ответственная. Опасался, что после снятия с регистрации «Родины» могут возникнуть проблемы. Но все обошлось. Как говорится, не посмели. Надеюсь, мы все увидим Максима в числе новых депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга. Это будет правильно и справедливо", — заключил Владимир Карасев.

Карасев также пожелал Шугалею успехов на политическом поприще. Эксперт также выразил надежду, что социолог войдет в число народных избранников Законодательного собрания Северной столицы.