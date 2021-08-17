Политолог Коновалова объяснила успех социолога Шугалея в предвыборной гонке

Социолог Максим Шугалей зарегистрирован на выборы в ЗакС Петербурга и борется за место в парламенте города. Чем обусловлены его успехи, рассказала политолог Мария Коновалова.

Многим желающим зарегистрировать свою кандидатуру в депутаты ЗакС не удалось. Но, по словам политолога Коноваловой, кампания прошла успешно для ученого Шугалея. До выборов остается чуть больше месяца, и социологу нужно направить силы на встречи с избирателями и собрать их предложения. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

"Если Максим сможет сейчас мобилизоваться и ударно поработать до дней голосования, то шансы его велики. Программа составлена из пожеланий жителей округа, это стандартный метод, самый простой. Может быть, этого будет достаточно", — отметила Коновалова.

Максим Шугалей зарегистрировал свою кандидатуру в депутаты округа №5. Ему, по мнению политолога, следует выстроить стратегическое видение будущего развития территории и его населения. Она пожелала национальному герою отыскать свою "фишку", которая позволит ему выгодно выглядеть в глазах избирателей.