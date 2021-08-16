Президент США объяснил вывод войск из Афганистана

Дальнейшее военное присутствие США в Афганистане означало бы эскалацию конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По его словам, Пентагону пришлось бы направить еще тысячи военных в Афганистан для поддержания мирной обстановки. Байден напомнил, что после 1 мая прекратил действовать режим прекращения огня, поэтому риск жизни американских военнослужащих значительно возрос.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск. Движение "Талибан" (организация, запрещенная в России) начало вооруженное наступление и захватило всю страну.