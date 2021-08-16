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Политтехнолог Солонников призвал ввести систему электронных подписей на выборах

Политтехнолог Солонников призвал ввести систему электронных подписей на выборах

Проверка подписей вручную давно устарела. Из-за нее пострадала не одна партия, поэтому следует перейти к электронной системе, заявил политтехнолог Дмитрий Солонников.

Политтехнолог прокомментировал снятие "Родины" с выборов в Петербурге из-за якобы превышенного лимита на количество бракованных подписей. Партия, по его словам, еще может добиться справедливости. Для этого ей следует подать в ЦИК апелляцию по стандартной процедуре.

"По этому пути прошла уже не одна партия, чьи списки отказывались регистрировать. В итоге эти решения были отменены ЦИК, и партии регистрировали", — подчеркнул Солонников в беседе с изданием "ПолитРоссия".

Избирательную систему, по мнению политтехнолога, следует выстроить так, чтобы субъективность контролирующей стороны не влияла на процесс. Избежать скандалов в будущем поможет введение системы электронных подписей, добавил Солонников.