Социолога Максима Шугалея ожидает тернистый путь на выборах в Законодательное собрание Петербурга, однако он сможет преодолеть трудности благодаря своим личным качествам.

Политолог Алексей Ломов выразил уверенность, что избиратели найдут в нем защитника народа, который будет во что бы то ни стало добиваться социальной справедливости. По словам эксперта, заключение в ливийском плену помогло ему увидеть вещи под другим углом.

"Он будет сталкиваться с трудностями в дальнейшем. Выборы — это борьба между кандидатами. Все хотят победить, а Максим — боец в этом плане, так что ставку на него делать можно", — заявил Ломов в интервью изданию "ПолитРоссия".

Политолог уверен, что Шугалей имеет необходимые качества для работы в качестве депутата. Сам факт регистрации национального героя уже говорит о его навыках и стремлении участвовать в жизни российского народа, добавил эксперт.