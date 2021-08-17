Российский дипломат указал на главную ошибку США в Афганистане

Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки вложили большие средства в оснащение афганской армии, чтобы та могла дать отпор радикальному движению «Талибан»1** (деятельность которого запрещена в РФ), местное население в этой стране изначально не хотело воевать с боевиками.

Такое мнение в ходе проведенной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции высказал один из гостей мероприятия, российский дипломат, бывший полномочный и чрезвычайный посол РФ в Афганистане Михаил Конаровский, по словам которого психология и менталитет многомерного населения Афганистана в корне отличается от устоев, к которым привыкли американцы.

Именно в этом, по словам дипломата, и заключается главная ошибка США – они попытались навязать целой нации свои демократические идеалы и взгляды, не попытавшись понять саму эту нацию.

«Афганцы могли делать так, как им хочется, а не как им советовали американские кадры. <…> Каких-то успешных операций афганских вооруженных сил против талибов** (членов запрещенной в РФ организации) не было, поэтому так быстро все и закончилось, когда закончилось американское пребывание», — объяснил Конаровский.

Также дипломат выразил уверенность в том, что ситуация, сложившаяся сейчас в Афганистане, будет иметь серьезные последствия для многих стран. Ранее политологи предупредили мировое сообщество о том, что могут возникнуть новые очаги военных действий. И, по мнению Михаила Конаровского, такая опасность действительно существует, в том числе и для российских приграничных территорий, и для территорий на южных границах Центральной Азии.

Напомним, ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жиров сообщил, что захватившие под свой контроль всю территорию Афганистана талибы** гарантировали расположенной в этой стране российской дипломатической миссии безопасность.

* «Талибан» — радикальное движение, деятельность которого запрещена в РФ решением Верховного суда.

** Талибы — члены запрещенной в РФ организации.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации