Сатановский: ряд стран, включая Украину и Грузию, должны усвоить афганский урок

Урок Афганистана для всех остальных стран прост и заключается в том, что Америка бросит любое государство вне зависимости от его статуса союзника НАТО и того, сколько миллиардов долларов она в него вложила. Бросит и сбежит, оставив всех, кто ей верил, на произвол судьбы.

Такой вывод из сложившейся в Афганистане ситуации сделал известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, который пишет об этом в личном Telegram-канале «Армагеддоныч».

При этом эксперт прокомментировал заявление, с которым по поводу Афганистана выступил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее в понедельник, 16 августа, Саакашвили назвал «уроком для других» ситуацию в Афганистане, где после выхода из страны военного контингента США радикальное движение «Талибан»1* (запрещенное в России) взяло под контроль всю территорию государства, включая столицу.

По словам Саакашвили, Соединенные Штаты Америки не стали вмешиваться в ситуацию, так как сопротивление талибам** в первую очередь не оказывала армия Афганистана. А вот армия Грузии в 2008 году, по словам Саакашвили, оказала «такое сопротивление», что ей на помощь пришли и США, и НАТО.

Комментируя это заявление Саакашвили, Евгений Сатановский отметил, что бывший грузинский президент, видимо, является инопланетянином – пришельцем из другого мира, так как только этим можно объяснить его слова и поступки, включая прожеванный в августе 2008 года галстук, и его нынешние заявления.

Федеральное агентство новостей /

«Как же, американцы, оказывается, за Грузию почти в войну с Россией вступили. Заметно по результатам…, — саркастично отмечает политолог. — Куда те американцы свои силы послали, где они были, когда российская армия, по позициям которой Саакашвили приказал открыть огонь, грузинские части отбросила и погнала в шею, захватывая по пути богатые трофеи, по части новёхоньких вооружений и военной техники, история умалчивает».

Возможно, по словам Сатановского, все это произошло в некой параллельной реальности, в которой Америка рискнула ради защиты Грузии, от последствий «глупейшей авантюры ее неуравновешенного президента», вступить в войну с Россией. Только этим, отмечает эксперт, можно объяснить странное поведение Саакашвили.

«Про Грузию, в ту войну потерявшую и Абхазию, и Южную Осетию, даже вспоминать неудобно (…). Что до Афганистана, его урок прост. Америка бросит кого угодно, вне зависимости от статуса этой страны в качестве союзника НАТО и того, сколько лет и сколько сотен миллиардов долларов она туда вбила. Сбежит, оставив всех, кто ей поверил, на произвол судьбы», — подчеркивает эксперт.

И также, как в свое время в Сайгоне, а теперь в Кабуле, Америка будет и дальше, везде, драпая из какой-либо страны и вывозя вертолетами своих дипломатов, отгонять тех, кто ей поверил и надеялся на спасение, выстрелами из автоматов.

Pr Scr youtube.com / Dignity TV

В качестве урока это в первую очередь должны воспринять в Киеве, Тбилиси, Варшаве, Праге, Риге, Вильнюсе, Таллине и Кишиневе. А если там это не воспримут, как урок, то не понятно, что для них может стать уроком.

«Американцам плевать на союзников. Что они им говорят и в чем их заверяют, неважно. В любой момент, когда этого потребует даже не военная целесообразность, а какая-то очередная политическая комбинация очередного прохиндея, вставшего во главе Америки, они отступят, забыв о демократии, свободе и всех прочих трескучих лозунгах, которые они так любят и так назойливо пудрят ими мозги всему миру», — подчеркивает Сатановский.

Вашингтон, по его словам, не задумываясь, бросает своих союзников на растерзание фанатикам, даже не думая им помочь. Он поступает очень эгоистично и очень подло – очень по-американски. И экс-президент США Дональд Трамп, по его словам, не зря высказал, все, что думает по этому поводу своему преемнику в Белом доме Джо Байдену. Саакашвили же странная, нелинейная фигура, и у него все наоборот, заключил Сатановский.

* «Талибан» — радикальная организация, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации