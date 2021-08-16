Малосолов объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России на матчах отбора ЧМ-2022

Футбольный эксперт Андрей Малосолов поделился мнением о составе сборной России на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022 и рассказал, почему тренерский штаб не вызвал Артема Дзюбу.

Список игроков сборной России, вызванных на сентябрьские матчи отборочного раунда к чемпионату мира в Катаре, был опубликован пресс-службой РФС 16 августа. В него не попал форвард "Зенита" Артем Дзюба, который был капитаном национальной команды на Евро-2020.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов в интервью телеканалу "360" объяснил отсутствие нападающего в списке. С его точки зрения, Дзюба не набрал форму, поэтому не был вызван на игры тренерским штабом Карпина.

"Всех, кого можно широкой сетью выбрать, всех выбрали", — подчеркнул Малосолов.

Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России в июле. Он сменил Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на Евро-2020. Карпин подписал контракт с РФС до декабря.