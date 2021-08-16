Киреев провел параллели между отказами в регистрации "Родины" на выборах в Петербурге и Самаре

Партии "Родина" отказали в регистрации на выборы не только в Санкт-Петербурге, но и в областном парламенте Самары. Между этими решениями может быть связь.

Такое мнение в беседе с журналистами Федерального агентства новостей высказал политолог Владимир Киреев. Эксперт провел параллели между решениями в отношении фракции в ГИК Петербурга и Самары. Он не исключил, что снятие партии с выборов в городах могло быть согласованным. Кроме того, это похоже на целенаправленное желание исключить "Родину" из политики, добавил собеседник.

"Оказывается, места для этой партии в новой политической системе нет. Зато есть место для разного рода либеральных прозападных политиков и деструктивных элементов. За граждан сделали выбор городские чиновники. Такая у нас "демократия"", — отметил Киреев.

Ранее стало известно, кандидаты от "Родины" не получили регистрацию на выборы в Заксобрание Петербурга. В горизбиркоме в качестве причины назвали якобы сфабрикованные подписи.