Ученый-социолог, национальный герой Максим Шугалей получил поздравление, адресованное со стороны члена Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрады.

Мира Тэрада считает, что успешная регистрация на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга — это первый, однако далеко не последний успех главы Фонда защиты национальных ценностей. Социологу Шугалею свойственны все необходимые качества для того, чтобы оказаться представителем законодательной власти. Ученый обладает важным профессиональным опытом, включая парламентский.

"Поздравляю с официальной регистрацией в кандидаты на выборы в ЗакС Максима Шугалея и его команду, а также тех, кто отдал свои подписи в его поддержку", — цитирует ФАН слова члена Фонда борьбы с репрессиями.

Тэрада уделяет особое внимание опыту Максима Шугалея касательно общественной работы, который оказался ключевым аспектом его избирательной кампании. Социолог приобрел известность при печальных обстоятельствах — он находился полтора года в ливийском плену. Шугалей выстоял и несгибаемо пережил заточение, а затем продолжил не только работать, однако и оказывать гуманитарную помощь стране, где ему пришлось пройти через многое.