Политолог оценил результаты проверки баров на Рубинштейна в Петербурге

Поручение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова проверить бары на Рубинштейна прокомментировал политолог Дмитрий Солонников.

Все заведения общепита должны работать по единым правилам. Например, многие заведения на Рубинштейна пренебрегают использованием кассового аппарата. При этом частные кафе и рестораны относятся к малому и среднему бизнесу. Предприятия общепита также должны соблюдать ограничения по коронавирусу, напомнил эксперт.

"Частные кафе, ресторанчики, им тоже тяжело — это малый и средний бизнес, но они вынуждены иметь кассовые аппараты, проводить белые платежи, а на улице Рубинштейна считают, что это им не надо, что они будут принимать деньги через телефонный звонок", — передает слова политолога издание "Невские Новости".

Специалист назвал подобные рейды по барам необходимыми. Белов пытается навести порядок, и это абсолютно правильные меры, подчеркнул Солонников. Он подчеркнул, что в ходе проверки выявили нарушения в пяти заведениях, в двух из них не было лицензии на продажу спиртного.

Глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин ранее предложил ограничить въезд на улицу Рубинштейна, передает телеканал "360".