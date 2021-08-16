Молодой латиноамериканец умер после применения полицейскими электрошокера в США

Латиноамериканец Фернандо Родригес погиб в США после того, как во время задержания полицейские 16 раз ударили его элеткрошокером.

Смертельное столкновение произошло в сентябре 2019 года. Фернандо возвращался с музыкального фестиваля. На пересечении Оук-стрит и Виндзор-Паркуэй он встретился с правоохранителями. Внимание полицейских привлек внешний вид 24-летнего латиноамериканца: молодой человек был без одежды. После непродолжительного диалога стражи порядка 16 раз ударили Родригеса электрошокером. Затем один из полицейских заковал молодого человека в наручники и прижал его коленом к земле.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, правоохранители довольно быстро заметили, что Родригес перестал дышать и реагировать на команды. Они попытались оказать ему первую помощь, но было уже поздно. Прибывшей на место происшествия бригаде медиков оставалось лишь констатировать смерть.

Семья погибшего подала иск против полицейского управления округа Генри в мае текущего года. Они утверждают, что офицеры нарушили все конституционные права их сына. Также родственники обвиняют полицейских в необоснованно жестоком задержании при условии, что Фернандо даже не сопротивлялся. В июле стороны достигли соглашения, и город обязался выплатить 3 млн долларов семье погибшего. Однако родственники также намерены привлечь к ответственности двух офицеров.

Данным случаем заинтересовались российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями. Члены инициативной группы уже изучили все материалы дела и обратились за разъяснениями к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Также они сообщили, что готовы оказать семье погибшего необходимую правовую и информационную поддержку.