Политолог обосновал право "Родины" участвовать в выборах в ЗакС

Отстраненная от выборов в Санкт-Петербурге партия "Родина" обратилась с заявлением в ЦИК. Ее представители требуют пересмотра результатов проверки подписей списка партии.

ГИК признал превышение процента брака в подписях за кандидатов от «Родины». Между тем сам процесс проверки вызывает много вопросов. По словам президента АНО "Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив" Юрия Самонкина, от подобной практики давно пора отказаться. Парламентские партии освобождены от этой процедуры, а вот, когда в борьбу вступает несистемная оппозиция, часто возникают проблемы.

"Но почему же в отношении официальных адекватных политических партий, в том числе партии "Родина", такая процедура тоже проходит очень тщательную проверку?" — задался вопросом аналитик в беседе с изданием "Слово и Дело".

Немалую роль, утверждает эксперт, в вопросе подсчета голосов играет инспектор, который принимает подписи на регистрацию. Кроме того, ошибиться может и сам избиратель, указывая свои персональные данные, например, пропустив букву в фамилии или цифру в номере паспорта. Самонкин считает, что "Родина" имеет все шансы продолжить борьбу за участие в выборы в Петербургский ЗакС.

"У партии "Родина" было полное право подать апелляцию в ЦИК на основании того, что они абсолютно чисты перед законом", — заключил политолог.

Специалист добавил, что процесс сбора подписей следует отменить, либо модернизировать, так как он не должен зависеть от человеческого фактора.