Политолог Сергиенко и журналист Соколовская выдвинули гипотезы о смерти мэра Кривого Рога

В эфире телепрограммы "Время покажет" прошло обсуждение смерти главы Кривого Рога. Политолог Сергиенко и журналист Соколовская выдвинули по этому поводу свои соображения.

По мнению Владимира Сергиенко, до результатов следствия не стоит делать никаких предположений. Тем не менее, политолог попросил присутствующих обратить внимание на доклад ООН, в котором говорится о пытках на территории Украины. Также он назвал соседку России "недогосударством", в котором не хватает развитых демократических институтов.

Также на передаче дали слово украинской журналистке Янине Соколовской. Она выдвинула предположение о том, что смерть мэра может являться попыткой дестабилизации Зеленского и его команды перед 30-летием независимости Украины, так как Кривой Рог — родина президента. Кроме того, Соколовская предположила, что в убийстве Павлова снова без каких-либо оснований обвинят Россию.