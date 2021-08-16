"Вопрос решен и закрыт": Шугалей высказался о судьбе проекта "Северный поток — 2"

Социолог Максим Шугалей не считает возможным остановку и закрытие проекта газопровода "Северный поток — 2".

Если "Зеленые" получат преимущество в новом Правительстве ФРГ, страна может отказаться от реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен. Это уничтожит их, убежден политик. "СП-2" незаменим для немецкой промышленности.

Заявление о возможной отмене проекта — политическая манипуляция, убежден социолог Максим Шугалей. "Северный поток — 2" почти завершен. Его не остановить. Слова Йорга Мойтена — это политигра, подчеркнул собеседник iReactor.

"Идет политическая игра с неизвестными нам целями, но одно можно сказать точно, что вопрос с "Северным потоком — 2" решен и закрыт", — добавил Шугалей.

Большинство опрошенных немецких компаний, работающих на территории России, одобряют завершение строительства "Северного потока — 2". Представители 60% предприятий называют проект весомым вкладом в обеспечение безопасности ЕС.