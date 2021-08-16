"США живут за счет других": Ордов рассказал об экономических махинациях Вашингтона

США на протяжении многих лет паразитирует на средствах стран, которые являются держателями их государственного долга, заявил российский экономист Константин Ордов.

Помощь от иностранных государств подталкивает Вашингтон к очередной эмиссии доллара, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ. Он рассказал ФБА "Экономика Сегодня", что такой постоянный перевыпуск денежной валюты может привести как к кризису в стране, так и к мировому, поскольку нынешние инфляционные процессы говорят о том, что сейчас эмиссия гораздо больше той, которая необходима экономике США.

Экономист уверен, что подобная политика слишком расхолаживает американские власти, ведь они уверены, что смогут преодолеть любой кризис благодаря иностранным инвесторам, которые могут купить долговые ценные бумаги государства. По мнению Ордова, Вашингтон с легкостью нарушает собственные концепции в экономике, выстраиваемые годами, а затем навязывает зависимым от нее странам свою экономическую политику.

"Америка уже давно живет благодаря другим государствам. Сделав доллар мировой резервной валютой, США используют страны, готовые накапливать их ценные бумаги и валюту", – отметил специалист.

Подобные махинации Соединенных Штатов идут на поддержку благосостояния американцев и их уровня жизни. Экономист уверен, что такая концепция движет мир ко всеобщей девальвации, а также к замедлению глобальной экономики. Разрушить такой сценарий может только массовый отказ стран – держателей госдолга США от приобретения ценных американских бумаг и долларов.

Более подробно узнать о том, каким образом, мир расплачивается за американские "хотелки" можно в материале ФБА "Экономика Сегодня".