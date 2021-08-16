Востоковед Мендкович рассказал, чем опасен приход "Талибана" к власти в Афганистане

Талибы, пришедшие к власти в Афганистане, могут дать свободу террористическим ячейкам. Так считает эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Представители радикальных группировок боролись с афганской армией на стороне "Талибана" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Вероятно, их силы укрепятся после прихода к власти талибов.

"Если талибы жестко не изменят позицию и не попытаются начать с ними серьезную борьбу", — сказал востоковед телеканалу "360".

Безопасность Афганистана и других стран Центральной Азии также находится под угрозой из-за наркотрафика. Продажа запрещенных веществ составляет большую часть бюджета талибов. После того как они укрепятся во власти, наркотрафик может вырасти, добавил эксперт.