СМИ сообщили о взрыве на территории промзоны в южной части Екатеринбурга

Взрыв прогремел в промышленной зоне на юге Екатеринбурга. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной произошедшего. Очевидцы сообщают о том, что в районе взрыва виден сильный и густой туман, из-за которого невозможно разглядеть что-либо на расстоянии 15 метров.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб Свердловской области. Выясняются обстоятельства инцидента. Представители регионального ГУ МЧС России пока не комментировали ситуацию.